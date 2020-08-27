Из-за протестов курс белорусского рубля упал на 10%.
Курс белорусского рубля продолжил падение на фоне протестов в стране. В четверг, 27 августа, стоимость доллара поднялась до 2,7 BYN, а с начала выборов национальная валюта обвалилась почти на 10%.
Об этом свидетельствую данные белорусских банков и обменников.
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Курс валют в Минске 27 августа myfin.by
Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,64 белорусских рубля за доллар.
Как поменялся официальный курс валют в Беларуси за месяц nbrb.by
Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,65 белорусских рубля за доллар.
Курс белорусского рубля на бирже investing.com
Обвал белорусской валюты случился после начала протестов, связанных с непрозрачными выборами и крайне жесткими действиями силовиков по отношению к протестующим.
Для сравнения, накануне выборов в субботу, 8 августа, средний курс продажи доллара в банках Минска составлял 2,48 BYN/$. В четверг, 27 августа, чтобы купить валюту минчанам придется заплатить за доллар уже 2,71 рубля.
То есть, за неполные четыре недели белорусская валюта упала почти на 10%.
Официальный курс гривни на сайте НБУ – 10,29 грн/1 BYN, тогда как 8 августа он составлял 11,34 грн/1 BYN. То есть, стоимость рубля упала на 1,05 грн.
Каким был курс валют накануне выборов 8 августа myfin.by
Курс валют в банках Минска 27 августа myfin.by
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 августа, стоимость белорусского рубля упала до 2,65 за доллар, тогда как в прошлую пятницу он был на уровне 2,5 BYN/$.
Благосостояние украинцев с учетом теневых доходов и искаженной статистики не хуже, чем у белорусов. При этом по уровню минимальной заработной платы Украина значительно опережает соседнее государство. Миф о том, что белорусы из-за акций протестов могут повторить "украинский сценарий" и оказаться в ситуации экономического коллапса, не соответствует действительности.
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