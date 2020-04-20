Из-за падения цен на нефть бюджет РФ получит рекордные убытки

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

Такую цифру в результате корректировок с учетом стоимости барреля нефти в $20 получили в правительстве РФ, сообщили "Известия". При этом еще в феврале, когда стоимость нефти планировалась на уровне $57,7/барель, Кремль надеялся выйти "в плюс" – на 900 млрд рублей.

Падение доходов России

Ожидается, что доходы бюджета РФ составят 15,2 трлн руб. Однако, по данным издания, здесь не учтена сделка по покупке акций Сбербанка у ЦБ. Из-за нее расходы вырастут до 20,8 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета составил около 5,6 трлн руб.

Заполнять дыру в бюджете Россия собирается несколькими путями. Так, 2 трлн рублей "проедят" из Фонда национального благосостояния, 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке.

При этом даже такой сценарий считается не самым худшим. Издание пишет, что доходы бюджета РФ могут упасть еще больше из-за снижения потребительского спроса. А это значит, что в казну будет поступать меньше НДС – главного источника доходов, не связанного с продажей нефти и газа.

"Дополнительный риск – падение экономики Китая, добавили в Центре стратегических разработок. По состоянию на февраль индекс производства в Китае снизился более чем на 15%. При этом КНР занимает порядка 13% в структуре российского экспорта, подчеркнули там", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

Стоимость американской нефти марки WTI в понедельник, 20 апреля, упала ниже уровня до $14,47 за баррель. Это минимум с 1999 года.

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