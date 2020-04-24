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24 апреля • обновлено в 10:03
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Из-за коронавируса: Лагард дала мрачный прогноз экономике Европы

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Экономика Европы из-за пандемии коронавируса может упасть на 15%.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время совещания с главами 27 государств в четверг, 23 апреля, передает Reuters со ссылкой на источник. По ее мнению, меры, которые принимают руководства стран – недостаточные и запоздалые.

"На вопрос о комментариях Лагард источник сказал, что она представила "мрачные перспективы: спад в диапазоне 5-15%", – говорится в публикации.

Прогноз Лагард

Прогноз Лагард

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, как и в ряде других стран, дефицит бюджета вырос до 7,5% в связи с карантином, введенном из-за вспышки коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса.

Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8%. Также там объявили, что ожидают сокращения ВВП на 5% и ускорения инфляции до 6%.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Кристин Лагард
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Экономика Mакроэкономика

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