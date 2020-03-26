Из-за карантина без зарплат в Украине останутся 2 млн человек – ученая

В Украине как минимум до конца карантина, 24 апреля, около двух миллионов человек временно останутся без зарплаты. Это сотрудники тех сфер, который вынуждены были временно закрыться, а своих сотрудников отправить в неоплачиваемый отпуск.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Как следствие, это повлияет и на уровень социального недовольства, на уровень бедности и даже на количество самоубийств.

"Точных исследований сейчас нет. Думаю, это коснется около 2 млн человек, цифра может быть и выше, с учетом высокого уровня теневой занятости. Когда человек резко теряет доход, и это длится в течение двух месяцев, без дополнительной поддержки это может стать большим ударом. Тут обязательно должна быть поддержка и со стороны местной власти, и со стороны правительства. Может произойти даже рост числа самоубийств", – рассказала Лидия Ткаченко.

Отметим, по закону отправить в неоплачиваемый отпуск украинцев не могут, отмечает замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. Ст. 13 КЗоТа предусматривает два случая:

Предприятие вынуждено делать паузу из-за простоя. Тогда по закону работников должны отправить по домам и выплачивать им 2/3 голого оклада. Это может быть даже меньше минимальной зарплаты.

Работодатель не может обеспечить безопасность и вынужден из-за этого закрыться. В этом случае закон предполагает, что работнику выплатят за каждый месяц такого карантина среднюю зарплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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