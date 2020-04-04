Из-за дешевой нефти Россия к маю потеряет $1 млрд: в Кремле забили тревогу

Из-за обвала цен на нефть бюджет России, рассчитанный исходя из высокой стоимости сырья, за март и апрель недополучит более $1 млрд.

В частности, в апреле 2020 года в казну не попадет 55,8 млрд рублей (около $729 млн). Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Напомним, что стоимость российской нефти сорта Urals упала до $10 за баррель. Это наименьший уровень с 1999 года. Тогда как бюджет РФ на ближайшие три года был сформирован из рассчета, что Urals будет стоить $42,4 за баррель.

Потери бюджета РФ из-за нефти

По итогам марта бюджет РФ из-за этого уже недополучил 22 млрд рублей (это около $287 млн). Таким образом, из-за падения цен на нефть потери России только за два месяца составят более $1 млрд.

Чтобы покрыть недостатки в казне на 77,8 млрд рублей, Минфин РФ на эту сумму с 7 апреля по 12 мая будет продавать доллары – на 3,5 млрд руб каждый день.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Россия проиграла нефтяную войну еще до того, как Саудовская Аравия начала в полную силу давить на "сверхдержаву". Более того – теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона.

Президент России Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.