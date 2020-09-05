В Минфине сообщили, сколько средств из "коронавирусного" фонда потрачено

В Минфине рассказали о фонде борьбы с COVID-19.

В Украине де-факто использовали 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде.

Такое заявление 4 сентября в эфире украинского телеканала сделал министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина". Он назвал фонд для борьбы с пандемией очень гибким механизмом.

"С 66 млрд использовано всего лишь 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям и, если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", – сказал министр.

Он подчеркнул, что с фондом "нет критической проблемы". Вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с COVID-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, отметил Марченко.

Даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ, пояснил он. "За счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что в "коронавирусном" фонде "не осталось ни копейки". Его заявление опроверг президент Украины Владимир Зеленский.

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