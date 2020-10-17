Инвестбанкир спрогнозировал взлет курса биткоина до миллиона

Александр Литвин Mакроэкономика 12:24, 17.10.2020

Бывший управляющий хедж-фонда инвестбанка Goldman Sachs Рауль Пэл предсказал миру резкий рост стоимости биткоинов: курс может взлететь с 11,3 тыс. до миллиона долларов.

В интервью YouTube-каналу Stansberry Research он заявил, что такого результата можно достичь в течение ближайших пяти лет, передает Лента.ру. По словам Пэла, в скором будущем на биткоин и другие криптовалюты обратят внимание многие институциональные инвесторы, находящиеся в поиске надежных активов для вложений в ситуации, когда традиционные "убежища" перестают выполнять свою функцию.

"Это огромная стена денег, и ее готовы влить в биткоин. Просто пока еще не существует "трубы", которая позволила бы быстро это сделать", – отметил Пэл, добавив, что над решением проблемы "работает очень много умных людей". По словам инвестора, спрос на криптовалюту способен существенно повысить ее котировки.

Сам Пэл вложил в биткоины примерно половину собственных сбережений. "И я даже раздумываю над тем, чтобы продать имеющееся золото, чтобы высвободить средства для покупки новых биткоинов", – заключил бывший управляющий хэдж-фондом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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