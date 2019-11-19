Инфляция в Украине: стало известно, когда она снизится до европейского уровня

Темпы инфляции в Украине через три года могут замедлиться до уровня европейских – около 3%.

Такое мнение высказали эксперты, рассуждая, реалистичны ли планы Министерства экономики по снижению инфляции. Там считают, что в ближайшие три года цены в Украине будут расти медленнее, чем в последние годы. Ожидается рост инфляции на 6% в год, а при благоприятном развитии событий – вообще на 5%. Об этом пишет "Апостроф".

Разница между двумя сценариями зависит от количества иностранных инвестиций в Украину. При этом даже базовый сценарий предусматривает достаточно неплохой прогноз инфляции – ведь в 2018 году цены в стране выросли на 9,8%, а в 2017-м – на 13,7%.

В публикации говорится, что в последнее время цены на многие товары и услуги в Украине достигли европейских, а в некоторых даже превысили их. "В 2014-2018 годах основным драйвером инфляции были продукты, а с 2018 года на первое место вышли коммунальные услуги товары дорожают гораздо более медленными темпами", – сказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Экономисты считают, что, вероятно, рост цен в нашей стране будет все больше замедляться, а потому цифры Минэкономики реалистичны.

"Алексей Дорошенко считает, что "вписаться" в 6% инфляции в 2020 году будет крайне сложно, хотя можно постараться это сделать. Что касается прогноза на 2021-2022 годы, то, по мнению эксперта, он является достаточно реалистичным", – говорится в материале.

По его прикидкам, цены в Украине на импортные товары даже сейчас могут снижаться – потому, что падает доллар и укрепляется гривна.

А вот экономист Олег Пендзин прогноз инфляции от Минэкономики оценивает намного пессимистичнее. По его словам, в макропрогнозе Кабмина на 2022 год заложено отрицательное торговое сальдо (когда импорт превышает экспорт) – $25 млрд, при том, что сейчас – $9 млрд. "При этом у нас валютных резервов – $21 млрд. И у меня как у экономиста возникает вопрос: что будет основой покрытия этого дефицита?" – отметил Пендзин.

Он сделал вывод: пока импорт будет превышать экспорт, а другие пути привлечения валюты в страну останутся ограниченными, давление на гривну (то есть, инфляция) сохранится. Также усилить инфляцию может как приток инвестиций в Украину, так и массированное массированное кредитование экономики.

По мнению Дорошенко, уже через несколько лет в Украине инфляция может вполне выйти на европейские показатели. "Я думаю, что мы сможем и через три года увидеть инфляцию 3%. Но тут главное, чтобы была интегральная цель – и кредитовать экономику, и чтобы инфляция была низкой - мы ведь хотим быть и умными, и красивыми", – сказал Дорошенко.

В то же время Пендзин предупреждает, что 5% инфляции возможны в условиях стабильно развивающейся экономики, развития промышленности, создания новых рабочих мест, желания инвесторов вкладывать в Украину деньги. "А пока это – лишь экономический романтизм", – заключил Пендзин.

Инфляция в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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