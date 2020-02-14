Импорт электроэнергии из России: Тарасюк объяснил причины

Глава НКРЕКП Валерий Тарасюк объяснил почему Украина импортирует российскую электроэнергию.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с критикой Валерия Тарасюка. Он заявил, что тот в ответе за финансирование российских рабочих мест из-за покупки у них электроэнергии.

Тарасюк в ответ рассказал причины этих закупок. По его словам, они попросту выполняют предписание Закона Украины "Про рынок электрической энергии", который был принят еще прошлым составом Верховной Рады.

"Рынок с РФ позволил закон "Про рынок электрической энергии", который был принят в 2017 году. Он был введен в действие с 1 июля 2019 года, но проголосовала его Верховная Рада 2017 года фракциями БПП, Народным Фронтом и Радикальной партией Олега Ляшка, а также лично Олегом Ляшко. Так что если кто-то из нас двоих запустил импорт, то это точно не я", - заявил Тарасюк.

Валерий Тарасюк Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Ранее OBOZREVATEL писал, что Президент Украины Владимир Зеленский запретил продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации.

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