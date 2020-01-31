Хуже кризиса 2008 года: Moody`s озвучило последствия эпидемии коронавируса

Агентство Moody`s выпустило исследование, где сказано, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.

Аналитики агентства считают, что, в отличие от кризиса, который некоторые эксперты предвидели заранее, эпидемия вируса обрушилась неожиданно для всех и уже негативно отразилась на некоторых важных индикаторах будущего развития экономики. Об этом пишет "Коммерсант".

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Последствия коронавируса

"Пандемия коронавируса может быть более существенным ''черным лебедем'' (неожиданное событие с потенциально значительными негативными последствиями, - Ред.), чем глобальный финансовый кризис или Великая рецессия 2008–2009 годов", – сказано в аналитическом исследовании Moody`s, которое было выпущено в четверг, 30 января.

Правда, в отличие от предыдущих кризисов, с которыми боролись финансисты, во в время нынешнего медики существенно ограничены в своих способностях противостоять возможной пандемии или сгладить ее последствия.

"С начала распространения коронавируса ценовой индекс промышленных металлов Moody`s упал на 7,1% – это стало прямым последствием снижения цен на медь на 10,4%, никель – на 8,7%, цинк – на 7,3%, алюминий – на 3,5%", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.

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