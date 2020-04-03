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3 апреля • обновлено в 21:34
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Хуже, чем в 2008 году: в МВФ рассказали, как COVID-19 подкосил мировую экономику

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Ситуация с мировой экономикой сейчас еще хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Как передает ТАСС, об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что мировое хозяйство остановилось из-за пандемии COVID-19.

Труднее всего пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, потому что у них меньше ресурсов, чтобы пережить застой производства.

По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.

"Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", – отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.

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Как писал OBOZREVATEL, Украина согласовала с МВФ рамку доходов и дефицита госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда $5 млрд.

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Автор
Кирилл Лютый
Тег
МВФ
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