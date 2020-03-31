Хуже, чем коронавирус: названы топ-5 крупнейших финансовых кризисов мира

Экономисты опасаются, что из-за пандемии коронавируса мир может постигнуть глобальный спад экономики.

Однако, такая ситуация в истории происходит не впервые, говорится в материале "Радио свобода", в котором собрали 5 крупнейших экономических потрясений.

1918: отказ от советских долгов

Вскоре после захвата власти в России в 1917 году, коммунистическое правительство Ленина объявило, что не погасит горы внешнего долга, и фактически закрыло страну для мировой экономики.

Долг был увеличен при царском правительстве, который сделал большие долги и продал миллионы государственных облигаций, в основном гражданам Франции, которые искали надежные инвестиционные возможности.

Этот шаг возмутил западные правительства, особенно французские, которые были на грани банкротства после Первой мировой войны.

Через несколько месяцев после шокирующего заявления советской власти, военные силы союзников вмешались в гражданскую войну в России, пытаясь (в неудачной попытке) помочь отменить захват власти коммунистами.

Толпа французских "должников" в зале суда Париже в 2001 году демонстрирует российские государственные облигации, приобретенные до большевистской революции

Более века спустя много потомков французских должников не отказались от устаревших инвестиций.

1921-1923: Гиперинфляция в Германии

В начале войны в 1914 году парламент Германии приостановил требования по обеспечению своей валюты золотом. Германия надеялась заплатить за свои усилия в Первой мировой войне, просто печатая дополнительные деньги.

Женщина продает банки на улицах Берлина в 1923 году на фоне бедности и головокружительной гиперинфляции

По мере продолжения боевых действий Германия ввела в обращение десятки миллиардов дополнительных марок и направила практически все ресурсы страны на передовые рубежи. Когда Германия была окончательно побеждена в 1918 году, в стране было множество банкнот, но не хватало товаров повседневного спроса.

Опасная ситуация ухудшилась после того, как Германия подписала Версальский договор, в котором страна "берет на себя ответственность" за убытки, причиненные войной, и взяла на себя обязательство вернуть союзникам эквивалент миллиардов долларов. Когда немецкие власти напечатали еще больше денег для погашения этих долгов, инфляция вышла из-под контроля.

Журналист в Берлине в 1923 году вспоминал: "Цены на трамвай и говядину, билеты в театр и школу, газеты и парикмахера, сахар и бекон растут каждую неделю... никто не знает, как долго будут действительны их деньги, люди живут в постоянном страхе, не думая ни о чем, кроме еды и питья, покупая и продавая".

Многие немцы бежали из страны на фоне нестабильности; другие радикализовались.

В 1923 году, на пике гиперинфляции, лидер нового политического движения в Германии пообещал, что может "сделать жизнь дешевле". Его звали Адольф Гитлер.

1929: Крах на Wall Street

После многих лет цветущей экономики и стремительного роста фондового рынка, Америка в 1920-х годах наслаждалась тем, что автор "Великого Гэтсби" Ф. Скотт Фицджеральд назвал "великим, наиболее безудержным весельем в истории". Но вечеринка закончилась в октябре 1929 года, когда цены на акции неожиданно упали. Внезапное падение избыточных акций спровоцировало панику, которая усилилась, когда люди поспешили получить свои деньги с фондового рынка.

29 октября 1929 у Нью-Йоркской фондовой бирже собралась толпа, в то время, когда фондовый рынок потерял почти четверть своей стоимости за два дня

В течение трех лет рынок потерял почти 90 процентов своей стоимости.

Практика покупки акций за деньги, предоставленными энергичными биржевыми брокерами, для многих оказалась губительной. Когда рынок упал, в этих инвесторов осталась часть вложенных ими денег, но 100% долга.

Вскоре после краха фондового рынка началась Великая депрессия, оставившая миллионы американцев без крыши над головой, безработными и бесцельными. Депрессия быстро распространилась по всему земному шару, и с 1929 по 1932 год мировая экономика сократилась примерно на 15 процентов – по сравнению только с 1 процентом после глобального спада конца 2000-х годов.

1998: российский финансовый кризис

Когда в 1997 году в результате финансового кризиса в Азии цены на нефть упали, Россия сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Молодая капиталистическая экономика в значительной степени зависела от нефтяных денег и имела мало сбережений в резерве.

Москвичи толкаются, спеша войти в банк в надежде забрать свои сбережения 27 августа 1998, поскольку стоимость рубля резко падает

В августе 1998 года центральный банк России был вынужден "отвязать" переоценен рубль от доллара. В течение месяца рубль потерял две трети своей стоимости, и многие люди, в том числе уязвимая часть населения, в основном пожилые люди, потеряли свои сбережения. К сентябрю около 230 000 россиян потеряли работу, и в течение года средний доход в России упал на треть.

В 1998 году инфляция приближалась к 84 процентам, распространенные панические покупки усилили травму, поскольку люди опустошали магазины и запасались продуктами питания, чтобы избежать повышения цен, которое приближалось. Но вслед за этим началось быстрое восстановление – подкрепленное ростом цен на нефть и преимуществами дешевого рубля для экспорта.

2008: ипотечный кризис

В начале 2000-х годов цены на жилье в США росли, и ипотека предоставлялась практически всем, кто хотел иметь свою собственность. В результате сложные финансовые рынки, питающихся кредитам на недвижимость, находились на подъеме.

Женщина несет вещи из своего рабочего стола после освобождения из лондонского отделения Lehman Brothers в сентябре 2008 года

Но в 2007 году, когда растущее число покупателей, которые не имели стабильного дохода, не смогли осуществлять свои ежемесячные выплаты, торговля "ипотечными ценными бумагами" начала разваливаться.

В 2008 году финансовый гигант Lehman Brothers – крупный игрок на рынке ипотечных ценных бумаг – объявил о банкротстве после 158 лет в бизнесе. Это была самая крупная процедура банкротства в истории США.

Американский фондовый рынок в 2008 году резко упал, безработица удвоилось, и вскоре "заразительный" экономический спад распространился по всему миру. Особенно сильно пострадала Европа, и Греция вступила в рецессию, которая продолжалась с 2009 по 2018 – самый длинный спад в экономике развитой капиталистической экономики.

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