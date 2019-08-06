Хакеры Ким Чин Ына атаковали биткоин: криптовалюту учат взламывать с 10 лет

Хакеры северокорейского диктатора Ким Чен Ына нанесли атаку на японскую криптовалютную биржу, взломали биткоин-аккаунты и украли данные пользователей.

Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. "Они крадут деньги, кибервалюту и даже совершают атаки на криптовалютные биржи, например, японскую Bit-Point, которую в прошлом месяце обокрали на 32 млн долларов...Также и за крупнейшей атакой на японскую криптовалютную биржу Coincheck в прошлом году стояла, по данным южнокорейской разведки, кибербригада, организованная Ким Чен Ыном. Тогда были украдены цифровые монеты стоимостью около 500 млн долларов", – говорится в материале.

По оценке Мотохиро Цухия, киберэксперта японского Университета Кэйо в Токио, киберармия Кима состоит как минимум из 7 тыс. сотрудников. Заманивают туда в основном молодые компьютерные таланты, которых вербуют уже в школе в возрасте 10 лет. В октябре 2018 года эксперты американской компании Fire Eye, специализирующейся на кибербезопасности, сообщали, что северокорейская хакерская группировка APT38 по поручению правительства начала масштабную кибератаку на банки и институты Азии и Южной Америки и похитила через международную платежную систему SWIFT около 100 млн долларов.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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