Гройсман рассказал, где Украине взять деньги для наполнения бюджета

Деньги для латания дыр в бюджете Украины можно найти внутри самой страны, начав при этом эффективно их использовать.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По его словам, также необходимо наладить международные отношения.

"Вопрос не только в деньгах, а в том, чтобы их правильно и эффективно использовать, это первое. Второе – я бы очень быстро наладил диалог с международными партнерами и попытался бы (я это делал не один раз) привлечь эти ресурсы в страну. Это как бы временные шаги. Но, безусловно, я бы стимулировал экономику, потому что нужно, чтобы страна зарабатывала", – рассказал экс-премьер.

Гройсман рассказал, где Украине взять деньги Скриншот видео

Простыми словами, Гройсман выразился против того, чтобы печатать деньги, потому что это ударит по доходам людей и по инфляции, все будет дорожать. Однако в то же время нужно нужно создавать для населения возможности заработать.

"Безусловно, я бы запустил все инструменты, и облигации в том числе. Но я бы их не направлял на импортных заемщиков, а делал бы специальные программы, чтобы украинцы вкладывали в эти облигации и на них зарабатывали. Конечно же, я бы достаточно быстро закончил переговоры с нашими международными партнерами (МВФ, Мировой банк, Европейская комиссия)", – рассказал экс-премьер.

Он подтвердил, что взял бы деньги МВФ для Украины, поскольку у страны нет возможности пройти кризисный период без этого ресурса.

По словам Гройсмана, очень важно было получить договор работы с МВФ еще в октябре, но поскольку этого не произошло – в этом большая проблема, и чем дальше это заходит, тем в худшем состоянии финансы государства. При этом, по его словам, вопрос о том, чтобы МВФ простил Украине долги в условиях кризиса, не стоит. Страна должна отвечать по своим обязательствам, чтобы не подорвать международное доверие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Алесе Бацман Гройсман рассказал, что Украине грозит кризис платежей. Он считает, что под вопросом в ближайшие месяцы окажутся выплаты пенсий и зарплат учителям и врачам.