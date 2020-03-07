Гривня ослабнет, а доллар достигнет новой отметки: прогноз аналитика

В Украине курс гривни до середины марта увеличится на 30 коп./$ и достигнет 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ослабление до уровня 25 грн за доллар", - прогнозирует эксперт.

Курс гривни в пятницу откатывается вниз к уровню 24,78 грн за доллар. Рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер министра Украины. В частности, он сказал о том, что продолжит сотрудничество с МВФ и поддерживает запуск рынка земли. Вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум.

"Между тем, нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Неопределенность на мировых финансовых рынках, которая тормозит инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется", - добавляет эксперт.

К слову, на рынках говорят: покупай слухи, продавай факты. Если на слухах о возможной отставке премьер-министра с прошлой пятницы вплоть до вторника доллар устойчиво дорожал, то в среду и четверг, когда слухи реализовались, отставка состоялась, и стали известны фамилии нового премьера и состава Кабмина, гривна перешла к укреплению.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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