Главная Новости
7 марта • обновлено в 17:20
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Гривня ослабнет, а доллар достигнет новой отметки: прогноз аналитика

610
Читать материал на украинском

В Украине курс гривни до середины марта увеличится на 30 коп./$ и достигнет 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ослабление до уровня 25 грн за доллар", - прогнозирует эксперт.

Курс гривни в пятницу откатывается вниз к уровню 24,78 грн за доллар. Рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер министра Украины. В частности, он сказал о том, что продолжит сотрудничество с МВФ и поддерживает запуск рынка земли. Вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум.

Гривня ослабнет, а доллар достигнет новой отметки: прогноз аналитика

"Между тем, нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Неопределенность на мировых финансовых рынках, которая тормозит инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется", - добавляет эксперт.

К слову, на рынках говорят: покупай слухи, продавай факты. Если на слухах о возможной отставке премьер-министра с прошлой пятницы вплоть до вторника доллар устойчиво дорожал, то в среду и четверг, когда слухи реализовались, отставка состоялась, и стали известны фамилии нового премьера и состава Кабмина, гривна перешла к укреплению.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги