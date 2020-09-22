В Украине подорожал доллар: сколько стоит в банках и на черном рынке

Официальный курс доллара во вторник, 22 сентября, вырос на 3 копейки и установился на уровне 28,20 грн. А вот стоимость евро снизилась до 33,19 грн (-14 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 22 сентября

1 доллар США – 28,20 грн

1 евро – 33,19 грн.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,07 грн/$ (+1 коп.)

Продажа – 28,36 грн/$ (+2 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,86 грн/€ (-6 коп.)

Продажа – 33,45 грн/€ (-3 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,20 грн/$

Продажа – 28,29 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 33,13 грн/€

Продажа – 33,23 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,23 грн/$

Продажа – 28,28 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 33,10 грн/€

Продажа – 33,22 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в понедельник, 21 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,17 грн. А стоимость евро выросла на 17 копеек – до 33,34 грн.