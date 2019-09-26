Гривня рекордно укрепилась: названы главные причины

Рекордное укрепление курса гривни к доллару в 2019 году произошло за счет продажи иностранцам облигаций госдолга, экспортеров и притока валюты от заробитчан.

"С начала года украинская гривня укрепилась к доллару США на 13%. По этому показателю национальная валюта Украины в 2019 году стала мировым лидером", – говорится в материале "Бизнес.Цензор".

Что помогло гривне стать сильнее:

Поступления валюты от нерезидентов.

В 2019 году нерезиденты приобрели украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на $3,5 млрд. Инвестировать в ОВГЗ их мотивирует высокая доходность, которая привязана к высокой ставке рефинансирования НБУ (с сентября она равна 16,5% ). Соответственно, перед тем как купить ОВГЗ, иностранцы обменивали на межбанковском рынке Украины валюту на гривню. Это вызвало избыток валюты и укрепление курса гривни.

Недостаточные темпы выкупа Нацбанком на межбанке излишков валюты от нерезидентов не удовлетворяют в полном объеме спроса на гривню.

Аграрии и металлурги, стремясь воспользоваться временным ростом международных цен на руду, зерно и масло, увеличили объемы экспорта. Соответственно возросли и объемы поступления валютной выручки в страну.

Увеличение поступлений валюты от украинских заробитчан и IT-аутсорсинг-компаний, которые выполняют заказы для иностранных компаний.

"В январе-июне 2019 объем частных денежных переводов в Украину составил $5,5 млрд. А рост валютной выручки за полгода от экспорта IT-услуг, по данным Госстата, составил 12% - до $1,13 млрд", – говорится в материале.

Как укреплялась гривня

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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