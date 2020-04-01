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1 апреля • обновлено в 12:29
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Безработных становится все больше, зарплаты упадут: что происходит на рынке труда Украины в карантин

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Эпидемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе, пострадал и рынок труда эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных. Сколько неофициальных неизвестно никому, но предполагают примерно такую же цифру. Остались без работы и украинские заробитчане.

Как Украина переживает кризис на рынке труда и что делать простому гражданину, который потерял работу читайте в материале OBOZREVATEL.

Безработных становится все больше, заплаты упадут: что происходит на рынке труда Украины

Хватаются за любые вакансии

Согласно данным Торгово-промышленной палаты, более 600 тысяч предпринимателей остановили свою деятельность. Еще где-то полмиллиона людей потеряли работу, где они числились неофициально. Общее количество безработных в Украине превысило два миллиона людей.

Ожидаемо, это привело к тому, что украинцы теперь готовы браться за любую работу. Это подтверждает HR-эксперт сайта robota.ua Татьяна Пашкина. По её словам, люди готовы делать что угодно, лишь бы получить какие-то деньги. Также она отметила, что выросло количество вакансий в сфере доставки – пожалуй, она стала одной из самых популярных услуг во время карантина.

"Мы проводили опрос как люди работают в карантине – из 1600 опрошенных меньше половины готовы работать удаленно, а 23% находятся в поиске. Причем, не обязательно они безработные. Но ищут отчаянно, они готовы на любую работу. Они готовы даже каким-то образом ездить на собеседования, если работодатель того захочет", – рассказала она.

При этом, чем более затяжным будет карантин, тем тяжелее придется украинской экономике. В частности, из-за проблем экспорта металлургии и аграрной продукции.

"Чем больше карантин и чем больше он завязан на соседние государства, тем в больший минус мы уходим. У нас есть экспортеры чугуна и черных металлов, аграрии тоже сидят не в восторге. Мы, может, не сможем получить свежие iPhone, просто потому что китайские фабрики будут недоступны", – поделилась Татьяна.

Делать какие-то прогнозы сейчас невозможно – слишком быстро все меняется. По мнению эксперта, понятно одно: после карантина рынок труда заполнит рабочая сила, которая будет хвататься за любые возможности, но спустя какое-то время это прекратится и вернется к прежним позициям.

Украинцы готовы браться за любую работу

Украинцы готовы браться за любую работу

Можем ждать переизбыток рабочей силы

В качестве поддержки в этой ситуации, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы. Теперь регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник советует всем, кто остался без работы, тут же воспользоваться этой возможностью.

Среди безработных огромное количество заробитчан. И если в Украине карантин закончится раньше, чем, например, в Польше, то они начнут занимать рабочие места на родине, что может привести к снижению зарплат.

"После 24 апреля огромное количество людей, которые появятся на нашем рынке труда, повлекут избыток рабочей силы, что приведет к уменьшению зарплат. Или к их не повышению", – считает эксперт.

В Украину вернулись тысячи заробитчан - теперь они ищут работу здесь

В Украину вернулись тысячи заробитчан - теперь они ищут работу здесь

Правда, по мнению Воскобойника, это ненадолго – как только границы откроют, они тут же уедут. Мол, в Польше заинтересованы в дешевой рабочей силе, так что они сделают все, чтобы перетянуть украинцев к себе.

"В Европе те же демографические проблемы, что и в Украине. Соответственно, как только ситуация будет стабилизироваться, полякам будут нужны украинские рабочие руки. Одним из признаков этого является то, что Польша позволит украинцам, у которых истекает трудовая виза или основания по биометрическому паспорту, остаться на период карантина и плюс 30 дней после карантина", – рассказал он.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Персоны
Татьяна Пашкина Василий Воскобойник
Место
Украина
Теги
работа карантин безработица
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Странное дело! Высокооплачиваемых рабочих мест должно быть, как у дypня фантиков. Ещё Петруччо Порошенко говорил, что инвесторы за Украину "голосуют долларом, евро и йеной".
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Да уж...
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