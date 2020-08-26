Каждый украинец должен по $2036: в Минфине отчитались о росте госдолга.

Совокупный государственный долг Украины в июле 2020 году вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Согласно Госстату, население Украины в июле 2020 года составляло 41,762 млн человек. Следовательно, на каждого украинца приходится по $2036 госдолга.

Как долг вырос в июле

"В течение июля 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 85,88 млрд грн и в долларовом эквиваленте – на $0,04 млрд", – говорится в сообщении Минфина.

Государственный долг Украины по итогам июля составил 2,072 трлн грн (вырос на 3,49%), а в долларовом выражении он снизился на 0,23% – до $74,84 млрд.

Государственный внешний долг составлял 1,193 грн (+ 6,61%) или $43,12 (+2,75%). Государственный внутренний долг составлял 878,60 млрд грн или $31,73 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 282,55 млрд грн или $10,20 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 260,87 млрд грн или $9,42 млрд; гарантированный государством внутренний долг – 21,68 млрд грн или $0,78 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июне 2020 вырос на 2,7% в гривне – в 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд.

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