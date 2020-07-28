Госдолг Украины в июне вырос на $2,89 млрд

Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне – до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд.

Об этом сообщило Министерство финансов во вторник, 28 июля.

"В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $2,89 млрд", – говорится в сообщении Минфина.

Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$ (по состоянию на 28 июля – 27,75 грн/$), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн/$, заметно девальвировала.

В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил 0,8%, или $0,65 млрд.

Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины увеличился на $2,16 млрд – до $51,12 млрд, в том числе в июне – на $2,16 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд объявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.