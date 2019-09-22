Госбюджет-2020: экономист указал на проблему с курсом доллара

В Украине искусственно укрепляется курс гривни, несмотря на большую долговую нагрузку на государственный бюджет.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Евгений Невмержицкий, комментируя заложенный в проект госбюджета на 2020 год курс доллара 28,2 грн/$.

"Мы наблюдаем последние 4 месяца, что курс гривни растет довольно существенно. Более чем на 3 грн курс вырос по отношению к доллару. Причем экономические факторы наоборот должны были благоприятствовать тому, чтобы этот курс падал", – заявил экономист.

По его словам, курс гривни растет несмотря на то, что у Украины пиковые нагрузки на госбюджет относительно обслуживания внешних долгов.

"Это подтверждение того, что курс гривни у нас составляется и поддерживается вручную. Это значит очень высокая учетная ставка, очень высокая ставка по облигациям внутреннего государственного займа. Корректировка этих вещей позволяет держать курс на соответствующем уровне", – пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что у Национального банка есть все инструменты для регулировки курса.

"Что я хочу сказать про этот бюджет – курс гривни укрепился, он меньше 25 грн/$, хотя в бюджете на этот год заложено 29,4 грн/$. А в бюджете-2020 – 28,2 грн/$, то есть на 3,2 грн больше, чем текущий курс", – заявил он.

"Это означает, что для манипуляций с валютным курсом в бюджете заложен эквивалент 4,898 млрд долларов, что может регулироваться Нацбанком вместе с Кабинетом министров на свое собственное усмотрение. Так же было заложено и в предыдущем бюджете", – отметил Невмержицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

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