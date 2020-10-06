Горбаль рассказал, за что совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор заместителям главы регулятора Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу из-за их публичных высказываниях в СМИ. Решение приняли практически единогласно.

Об этом ЭП рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль. "Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк – это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", – сообщил Горбаль.

Решение о выражении недоверия Екатерине Рожков было принято почти единогласно. Те, кто воздержались, имели замечания только к формулировкам, отметил член совета Нацбанка. По его словам, решение Совета НБУ "является безупречным с точки зрения юридических рисков".

Отметим, Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологую ранее работали в команде бывшего главы Нацбанка Якова Смолия. По закону уволить их до того, как истекает их каденция, можно только в особых случаях, например, по причине потери деловой репутации, уголовного преследования или смерти.

В своем последнем интервью 24 сентября Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля". Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу.