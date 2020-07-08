Гонтарева призвала МВФ забрать у Украины транш: на ее слова отреагировали в СБУ

Служба безопасности Украины призвала бывшего главу Национального банка не сеять панику среди украинцев и не расшатывать экономическую стабильность в стране.

Таким образом спецслужба отреагировала на слова Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен забрать первый транш, если на НБУ будет осуществляться политическое давление.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", – подчеркнули в СБУ.

Ведомство призвало всех бывших чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Валерия Гонтарева, которая возглавляла НБУ в 2014-2018 годах, призвала МВФ забрать первый транш, выданный Украине по новой программе, если на регулятор будет оказываться политическое давление.

Напомним, что Яков Смолий 1 июля подал в отставку с поста главы Нацбанка, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".