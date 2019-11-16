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16 ноября • обновлено в 16:32
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Гончарук провел встречу с МВФ: будет ли новый кредит

1.1т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе м министром финансов Оксаной Маркаровой провел встречу с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом. Речь шла о проведенных реформах и возможности получить следующий кредит на 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим Правительством и Парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг. Последний уже подписал Президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", – отметил Алексей Гончарук.

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда

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Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Отметим, как сообщалось ранее, Украина для подписания новой кредитной программы с МВФ обязана с 1 января 2020 года повысить тарифы на газ до рыночных цен. Кроме того, одно из ключевых требований – ликвидация банков-банкротов.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ транш
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
"Где начало того конца, которым кончается это начало" Х0хлы, а когда земелька закончится, предприятия уйдут к "зарубежным инвесторам" чем будете расплачиваться за очередной кредит, чтобы погасить тот что возьмете (наверно) сейчас? В рабство? Так ваши рабы которые нерабы уже вовсю нерабы в Польше, Германии и прочем ЕС
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Исаев Денис
Исаев Денис
Украина и МВФ https://www.youtube.com/watch?v=rt4ebMu6_aM
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А я давно говорил что украинцы самые независимые)))))
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