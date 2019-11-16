Гончарук провел встречу с МВФ: будет ли новый кредит

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе м министром финансов Оксаной Маркаровой провел встречу с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом. Речь шла о проведенных реформах и возможности получить следующий кредит на 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим Правительством и Парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг. Последний уже подписал Президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", – отметил Алексей Гончарук.

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Отметим, как сообщалось ранее, Украина для подписания новой кредитной программы с МВФ обязана с 1 января 2020 года повысить тарифы на газ до рыночных цен. Кроме того, одно из ключевых требований – ликвидация банков-банкротов.

Как писал OBOZREVATEL:

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.

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