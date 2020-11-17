Голосование за бюджет-2021 сорвут: в "Слуге народа" заявили, что должны извиниться перед украинцами

Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики, "слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны до 1 декабря.

"Мы, очевидно, не впишемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока", – заявил он в комментарии Укринформа.

К слову, Верховная Рада и в предыдущие годы нарушала правила и голосовала за бюджет страны "под елочку", накануне Нового года. Традиционно депутаты "торгуются" за свои мажоритарные округа, сферы, которые они поддерживают и требуют принять документ со своими правками.

Документ выносят на голосование уже после того, как набирается необходимое количество голосов. По информации OBOZREVATEL, одна из депутатских групп внутри фракции, которая связана с одним из центральных телеканалов и его владельцем, до сих пор не подтвердила свою готовность поддержать бюджет страны.

Кроме того, из-за коронавируса целый ряд депутатов, в том числе и спикер Дмитрий Разумков, находится на самоизоляции. По закону же голосовать парламентарии могут только в стенах Рады. Также коронавирус диагностировали и у президента Владимира Зеленского. Глава государства ежегодно, перед голосованием главного финансового документа, обращается к нардепам с просьбой поддержать документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.