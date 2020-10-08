Глава НБУ рассказал о требованиях МВФ для нового транша

Украина продолжает переговоры с МВФ относительно проекта бюджета на следующий год. Также идут дискуссии по поводу антикоррупционной политики.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью Zn.ua. "Продолжаются обсуждения наших партнеров в МВФ с Минфином и Минэкономразвития вокруг нескольких ключевых бюджетных показателей. В частности, по уровню доходов, размера дефицита бюджета и его финансирования. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно", – заявил Шевченко.

Чем не доволен МВФ:

проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);

антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).

При этом глава НБУ добавляет, что со стороны регулятора нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.МВФ – это не про деньги, это о доверии, поясняет банкир. В лучшем случае финансирование со стороны Фонда можно восстановить до конца 2020 года.

"Мы немало сделали. Например, приняли трехлетние планы сокращения "токсичных" кредитов в госбанках на Совете финстабильности, и за последние два месяца уровень этих кредитов в госбанках уже существенно сократился. НБУ совместно с Верховной Радой осталось выполнить единое структурное показатель - внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, но и здесь мы уже на финальной стадии выполнения", – пояснил Шевченко.

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