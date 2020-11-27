Глава Минфина раскрыл подробности сложных ночных переговоров с МВФ по бюджету

Переговоры с Международным валютным фондом по государственному бюджету на 2021 год были сложными.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября рассказал министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что они длились несколько дней с вечера и до утра следующего дня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я последние три недели вообще не коммуницировал, потому что у меня постоянно были переговоры с МВФ. Они начинались в 4 вечера и завершались в 4-5 утра. Это были сложные переговоры", – сказал Марченко.

По его словам, во время переговоров приходилось сверять цифры вплоть до миллиарда. Также обсуждались вопросы выделения средств на те или иные сферы, в частности, на социальную защиту населения, пенсионеров, врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 ноября утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021.

О том, как изменился документ, читайте здесь.