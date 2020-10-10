Глава МИД Польши заявил, что "Северный поток-2" можно остановить и назвал РФ плохим партнером

Министр иностранных дел Польши Рау Збигнев заявил, что "Северный поток-2" можно остановить. При этом Россию политик назвал ненадежным партнером для ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Польскому радио". "Конечно, это (остановка "Северного потока-2", – ред.) вполне возможно, потому что этот проект не был завершен, но что здесь главное, так это данная рефлексия, сводящаяся к тому, что раз в вопросах, важных для европейских фундаментальных ценностей, прав человека и позиции гражданского общества, Россия не является надежным партнером, то она также не может быть надежным партнером в политическом и экономическом аспекте", – сказал политик.

На вопрос о том, выплатит ли "Газпром" Польше штраф в размере 1,4 млрд евро, он сказал, что это будет зависеть от решимости правительства. "Необходимо иметь в виду огромный доказательный материал по этому делу. Поэтому я думаю, что он тоже станет здесь опорой для этой дискуссии теперь уже не только немецкой, но и общеевропейской", – сказал министр.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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