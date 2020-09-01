Гетманцев сказал, когда в Раду внесут проект бюджета на 2021 год

Гетманцев сказал, когда в Раду внесут проект госбюджета на 2021.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 в Верховной Раде ожидают до 15 сентября.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Данил Гетманцев, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

По его словам, в документе должно быть заложено существенное повышение социальных стандартов.

"Бюджет – это одна из миссий, которую мы должны выполнить. Мы бюджет ожидаем от Министерства Финансов до 15 сентября. Что в этом бюджете мы хотим получить? Повышение социальных стандартов с одной стороны. С другой стороны, это поддержка отечественной промышленности", – заявил Гетманцев.

Нардеп отметил, что в бюджете следующего года все средства будут четко закреплены за профильными министерствами.

"COVID-фонд – это уникальное явление для 2020-го года. Это не было предусмотрено, и мы это предусмотрели. Ведь мы не знали, что будет такая беда. Если мы говорим о 2021 году, то все эти бюджетные назначения должны быть уже закреплены за распорядителями", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 7 месяцев 2020 дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнен на 11,6%.

31 августа стало известно, что в фонде борьбы с коронавируса с 64,7 млрд гривен, которые в нем изначально, уже не осталось ни копейки.

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