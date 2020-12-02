Германия придумала, как достроить "Северный поток-2" и обойти санкции США – Bild

Государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг в спешке создает "Фонд защиты климата MV", который якобы поможет обойти санкции США и достроить "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание BILD. Климатический фонд вскоре после этого определит почти готовую российскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", а затем сделает все, что в его силах, чтобы внести свой вклад в завершение проекта.

"Для этого, по словам инсайдера BILD, фонд должен создать бизнес-предприятие, продукты и услуги которого будут служить только для завершения трубы Путина", – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся.

Германия благодаря "Северному потоку-2" может стать газовым хабом в Европе.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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