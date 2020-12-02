Германия придумала, как достроить "Северный поток-2" и обойти санкции США – Bild
Германия может создать специальный фонд для завершения "Северного потока-2"
Он признает газопровод необходимым и будет помогать завершить проект
Немцы хотят обойти санкции США
Государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг в спешке создает "Фонд защиты климата MV", который якобы поможет обойти санкции США и достроить "Северный поток-2".
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание BILD. Климатический фонд вскоре после этого определит почти готовую российскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", а затем сделает все, что в его силах, чтобы внести свой вклад в завершение проекта.
"Для этого, по словам инсайдера BILD, фонд должен создать бизнес-предприятие, продукты и услуги которого будут служить только для завершения трубы Путина", – сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся.
Германия благодаря "Северному потоку-2" может стать газовым хабом в Европе.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США является главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.
Госдепартамент США опубликовал разъяснения, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие судна для строительства "Северного потока-2", но и те, что занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или в начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". К тому же надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, бесполезны.
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции за работу с проектом "Северный поток-2".
1 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия восстановит строительство "Северного потока-2" после года простоя.
Работы были остановлены после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничительные меры против компаний, которые принимали участие в строительстве газопровода.