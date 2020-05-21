Германия отказала "Северному потоку-2": к чему приведет очередной удар ЕС по России и как коснется Украины

"Северный поток-2" попадет под действие новой газовой директивы, соответствующее решение уже приняли в Германии. Это приведет к тому, что часть трубопровода в обход Украины придется оставить под транзит независимыми компаниями и нанесет очередной экономический удар по России.

Вместе с тем уже сейчас российское голубое топливо теряет конкурентное преимущество в России: в Европе газ продается дешевле, чем РФ тратит на его добычу и транспортировку.

О том, к чему приведут новые ограничения против "Северного потока-2" и как это коснется Украины – читайте в материале OBOZREVATEL.

Газопровод рискует превратиться в долгострой

Исключения для "Северного потока-2" не будет, эксплуатируя "трубу в обход Украины", придется выполнять европейскую директиву. Она как минимум подразумевает, что "Газпром" сможет использовать только половину мощности.

При общей мощности в 55 млрд кубометров в год независимым компаниям придется зарезервировать около 27,5 млрд кубов. Что это значит для Украины? Даже когда трубопровод полноценно запустят, без украинской газотранспортной системы россиянам не обойтись.

Здесь важно отметить, что еще в прошлом году "Нафтогаз" удалось подписать новый контракт с Россией, который в том числе предусматривает и гарантию как минимум на прокачку 40 млрд кубов со следующего года. Если эту норму нарушат, то как уже показала практика, в международных судах с "Газпрома" можно взыскать каждый недополученный доллар.

"Северный поток-2"

Эксперт в сфере энергетики Ярослав Капчур рассказывает OBOZREVATEL: то, что "Северному потоку-2" откажут в отдельных условиях без учета норм директивы, было очевидно. "Трубопровод должны были достроить до мая 2019-го, тогда бы директива его не коснулась. Но строительство продолжается до сих пор и очевидно, что запуск состоится уже в 2021-м", – предполагает эксперт.

То есть вопрос в том, что украинская газотранспортная система окажется без газа и превратиться в груду металла, уже давно не стоит. Нормы газовой директивы, которые решили применить и к "Северному потоку-2", дают нам гарантии, что и после того, как контракт закончится, Украине удастся сохранить транзит.

Что предусматривает газовая директива ЕС?

оператором газопровода должна быть независимая от "Газпрома" компания;

половину всего газа должны поставлять не из "Газпрома", а от независимых поставщиков.

Почему это важно для Украины?

наша ГТС дает около 2-3% ВВП, без транзита российского газа мы бы потеряли миллиарды долларов;

условия по транзиту дают возможность давить на Россию, договариваясь о возможных поставках газа в будущем.

Есть и другая не менее важная проблема. На днях крупнейшей информационное агентство Bloomberg опубликовало рассуждение экспертов о том, что газ может повторить судьбу нефти и рухнуть в цене до отрицательных отметок. Уже сейчас на европейских хабах цена опустилась ниже $60 за тысячу кубов, что на три доллара ниже себестоимости российского голубого топлива.

Если такая ситуация продолжится, России будет не выгодно поставлять свой газ в Европу, а сама идея строительства "Северного потока-2" и потраченные на него миллиарды долларов улетят "в трубу".

США могут остановить "Северный поток-2"

Уже несколько месяцев в СМИ всплывают новости со ссылками на источники о том, что якобы США готовят новую порцию санкций против трубопровода и затронут они не только строителей, но и покупателей самого газа.

Например, такую информацию напечатало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне. Тогда же представитель немецкого концерна Uniper сообщил: они следят за новой информации и в курсе, что американцы настроены крайне серьезно.

И скорее всего Трамп такое решение поддержит. Во-первых, накануне выборов это позволит создать ему имидж независимого от России борца, который отстаивает интересы Штатов. Во-вторых, "Северный поток-2" невыгоден и американцам. В их планах – самим поставлять сжиженный газ в Европу. Поэтому идея постепенно вытеснить РФ и избавиться от российского газа – в их пользу.

Ярослав Капчур отмечает: проследить кто именно какой газ покупает, сложно. Условно все голубое топливо попадает в один котел и после перераспределяется между покупателями. Вероятно, санкции могут касаться Германии, которая непосредственно будет получать голубое топливо на свою территорию.

"Санкции США это очень серьезный аргумент для многих компаний, которые используют и кредитные, и технологические ресурсы Америки. Я бы мог сказать, что это будет крайне сильным ударом по будущей работе газопровода", – сказал Капчур.