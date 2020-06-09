Генсек ООН спрогнозировал массовый голод из-за пандемии: текст тревожного обращения

Из-за пандемии COVID-19 может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша о время своего видеообращения, передает Anadolu Agency. По его словам, уже сейчас голодает 820 миллионов человек. Он отметил, что если немедленно не принять меры, то ситуация может еще больше ухудшиться.

"Наши продовольственные системы выходят из строя, и пандемия COVID-19 усугубляет ситуацию. Если не будут приняты незамедлительные меры, становится все более очевидным, что наступит глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая будет иметь последствия для сотен миллионов детей и взрослых", – заявил он.

Антониу Гутерриш Anadolu Agency

Гутерриш также отметил, что к концу года 49 миллионов человек могут стать нищими и эта цифра может стремительно расти.

"Число людей, которые испытывают острую нехватку продовольствия или питания, будет быстро расти", – добавил Гутерриш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН ранее уже заявляли, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!