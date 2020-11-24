Украинцам массово продают фальшивую икру: как правильно выбрать и не стать жертвой обмана

В Украине в интернете массово продают фальшивую икру, а в супермаркетах ее качество часто не соответствует заявленному. Продукт изготовляют из замороженного сырья, добавляют большое количество консервантов, а иногда хранят с нарушениями температурного режима.

О том, где лучше покупать икру и как отличить настоящий продукт от подделки – читайте в материале OBOZREVATEL.

В интернете до 80% икры – подделка, а продукт может прийти уже испорченным

Абсолютное большинство икры, которая продается в интернете – фальсификат. Если вам предлагают прислать "баночку" по "Новой почте", скорее всего, в лучшем случае это белковая икра. Дело в том, что настоящий производитель или продавец, который заботится о своем имени, никогда не согласится доставлять продукт почтой.

Икра должна храниться при температуре от минус двух до минус четырех градусов, этот режим невозможно соблюсти при почтовой пересылке. "Мы проводили исследования икры, в торговых сетях обнаружили нарушения, но это была настоящая икра. В интернете же до 80% продукции – фальсификат", – рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий.

Единственный вариант – купить в сети настоящую продукцию: если у компании есть свой фирменный магазин, в интернете можно сделать предзаказ, а забрать икру прямо из холодильника. В Украине действуют государственные стандарты качества, которые устанавливают требования к продукту.

Икру можно изготовлять из лососевых рыб: горбуши, кеты, кижуча, нерки, симы, чавычи. Продукция первого сорта должна соответствовать следующим характеристикам: чистые икринки одного цвета, которые легко отделяются одна от другой. Допускается слабый привкус горечи и остроты, не больше 6% соли.

Икра должна легко распадаться на икринки Pixabay

"Самые распространенные нарушения, которые встречаются в продукции из супермаркетов: недовес и нарушение химического состава. "Первое – недовес. Это самое элементарное. Если один грамм не докладывать в каждую баночку, можно хорошо заработать. Бывают нарушения, связанные с консервантами. Бывает так, что производитель указал один консервант, а обнаружили в составе целых три. Консерванты имеют свою норму. Есть предельная концентрация", – рассказывает Кальдий.

Но даже с правильным составом икра может быть некачественная и невкусная. Часто икру изготовляют из замороженного сырья, в результате в банках продают уже лопнувшую икру с большим количеством жидкости.

Как правильно купить икру и узнать настоящий продукт

Первое, покупать там, где могут соблюдать условия хранения: в фирменных магазинах или торговых сетях. Прямо на прилавках можно проверить температурный режим (часто в холодильниках есть градусники). Кроме того, стоит проверить и "возраст" баночки (не должен быть более 12 месяцев).

Второе – не покупать икру без маркировки или из России. Закон запрещает продавать в Украине российский продукт. И если он уже попадает на прилавок, можно смело утверждать, что это контрафакт.

Икра не может продаваться в баночках без маркировки Live24.ru

Третье – не покупать дешевый продукт и прислушиваться к "хлюпанию" в баночках. "Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки. Она будет дешевой, но это продукт, который кроме вреда ничего хорошего не принесет", – рассказала OBOZREVATEL профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Если вы уже приобрели икру, то узнать настоящую можно с помощью простого эксперимента: залить небольшое количество продукта горячей водой. Если жидкость станет молочного цвета, значит, икра настоящая. Если вода станет розовой или не изменит цвет – подделка. Кроме того, настоящая икра лопается прямо на зубах, а белковая – жуется.

Как распознать настоящую икру.

К слову, нарушение содержания консервантов в небольшом количестве на здоровье не повлияет. При этом, если вы купили фальшивую икру (которая на самом деле сделана из желатина и водорослей), то добавление большого количества красителей и ароматизаторов может вызвать пищевую аллергию, добавляют эксперты.

Также лучше приобретать небольшое количество икры: которой хватит семье ровно на один-два раза. В таком случае можно не волноваться, что из-за нарушения температурного режима в домашних условиях икра испортится.

Узнать о том, чем вредно фальсифицированное масло, как из 70% подделок узнать настоящий продукт – читайте здесь.