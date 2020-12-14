Где результаты расследования дела Рожковой? Полномочия в НБУ ей могут и не понадобиться

В связи с появившимися сообщениями и сомнениями относительно дальнейшей судьбы и полномочий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в контексте недавних изменений организационной структуры НБУ необходимо прояснить некоторые вопросы.

Во-первых, важно, на какой стадии находится разбирательство в отношении инкриминируемых Екатерине Рожковой злоупотреблений, касающихся, в частности, банка "Платинум" (и не только его), каковы промежуточные результаты соответствующего расследования, если они не засекречены, а также перспективы продвижения этого дела.

Это имеет серьёзное значение, прежде всего, для репутации не только НБУ, но и Украины в целом, однако есть, кроме того, и чисто прагматическая сторона вопроса:

если вдруг окажется так, что речь может идти об уголовном преследовании, то стоит ли сейчас столь серьёзно сужать или расширять, да хотя бы и просто полемически обсуждать полномочия, которые ни, например, на скамье подсудимых, ни, например, в тюрьме, ни (более вероятное) в вынужденной эмиграции, где, например, пребывает бывшая глава НБУ (а первый замглавы НБУ – ещё нет, но перспектива пока не закрыта), – нигде всё равно не понадобятся?

Во-вторых же, в связи с тем, что, поднимая данную тему, принято ссылаться на пожелания МВФ, причём в увязке с потенциальным (не)предоставлением кредита независимой Украине этой организацией, настойчиво добивающейся независимости независимого НБУ от независимой Украины, хотелось бы видеть цифры, необходимые для сопоставления финансовых рисков и уяснения "цены вопроса":

с одной стороны, какая сумма кредита стоит "на кону", причём за вычетом той части (если она есть), которая будет возвращаться в страны и/или структуры, так или иначе связанные с МВФ, в ходе использования этих кредитов;

с другой стороны, каков потенциальный вред (коррупционный или иной) от дальнейшего пребывания Екатерины Рожковой в руководстве Нацбанка (в зависимости от вариантов должностных обязанностей и полномочий) в финансовом выражении – причём в сумме с тем ущербом, который реально взыскать с неё же за прошлое время, если будут доказаны соответствующие злоупотребления и с учётом вероятности такого доказательства и такого взыскания, поскольку и все эти цифры, в том числе гипотетические, пока чётко не известны.

Соответствующая экономико-вероятностно-правовая модель позволила бы реально взвесить имеющиеся риски, без чего любые обсуждения будут носить беспредметный и, следовательно, чисто политический характер.