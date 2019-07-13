Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

"Где доноры, где деньги?" Экономист оценил план Зеленского по восстановлению Донбасса

456 Читать материал на украинском

Украина не может рассчитывать на деньги иностранных инвесторов для восстановления Донбасса, поскольку иностранцы неохотно вкладывают средства даже в территории, подконтрольные Киеву.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского провести инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области.

Как подчеркнул эксперт, мотивация у инвесторов простейшая – заработать денег.

"Если инвесторы видят, что есть заработок, то они будут вкладывать. Но те, кто должны были зайти на Донбасс для восстановления инфраструктуры – это должны быть долгосрочные инвесторы. Это не спекулянты, которые покупают украинские ОВГЗ и получают до 30% годовых в валюте, а те, которые будут инвестировать в долгосрочном плане. У меня возникает вопрос – а почему они должны заходить на Донбасс, но не заходят на подконтрольную Украине территорию?" – отметил Скаршевский.

Новости
У Путина назвали условие получения жителями Донбасса российской пенсии

По его словам, причина такого поведения инвесторов очень простая и фундаментальная: "Она лежит вне экономики – это защита прав собственности, процветание рейдерства, когда за ночь или даже за несколько минут можно переписать бизнес одного человека на другого… А есть еще военные риски, стреляют. Даже если прекратят стрелять, необходимо еще время понять, что все успокоилось".

"Что касается заявления Зеленского о необходимости собрать осенью форум инвесторов – это хорошо забытое старое. При Порошенко форум доноров собирался. И где эти доноры, где их деньги? Там тоже речь шла о миллиардах долларов", – напомнил экономист.

"Надо рассчитывать на свои силы, а если создадим условия, придут и инвесторы. Но пока они не идут на подконтрольную территорию Украины, почему они должны идти на неподконтрольную?" – заключил он.

"Где доноры, где деньги?" Экономист оценил план Зеленского по восстановлению Донбасса

glavnovosti.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Персона
Виктор Скаршевский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
100% вірно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
а як же-голосують дларом.евро.йеною.звездежь хряка?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel