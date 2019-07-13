"Где доноры, где деньги?" Экономист оценил план Зеленского по восстановлению Донбасса

Украина не может рассчитывать на деньги иностранных инвесторов для восстановления Донбасса, поскольку иностранцы неохотно вкладывают средства даже в территории, подконтрольные Киеву.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского провести инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области.

Как подчеркнул эксперт, мотивация у инвесторов простейшая – заработать денег.

"Если инвесторы видят, что есть заработок, то они будут вкладывать. Но те, кто должны были зайти на Донбасс для восстановления инфраструктуры – это должны быть долгосрочные инвесторы. Это не спекулянты, которые покупают украинские ОВГЗ и получают до 30% годовых в валюте, а те, которые будут инвестировать в долгосрочном плане. У меня возникает вопрос – а почему они должны заходить на Донбасс, но не заходят на подконтрольную Украине территорию?" – отметил Скаршевский.

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По его словам, причина такого поведения инвесторов очень простая и фундаментальная: "Она лежит вне экономики – это защита прав собственности, процветание рейдерства, когда за ночь или даже за несколько минут можно переписать бизнес одного человека на другого… А есть еще военные риски, стреляют. Даже если прекратят стрелять, необходимо еще время понять, что все успокоилось".

"Что касается заявления Зеленского о необходимости собрать осенью форум инвесторов – это хорошо забытое старое. При Порошенко форум доноров собирался. И где эти доноры, где их деньги? Там тоже речь шла о миллиардах долларов", – напомнил экономист.

"Надо рассчитывать на свои силы, а если создадим условия, придут и инвесторы. Но пока они не идут на подконтрольную территорию Украины, почему они должны идти на неподконтрольную?" – заключил он.

glavnovosti.com

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