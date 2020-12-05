"Газпрому" придется доплачивать Украине из-за срыва "Северного потока-2" – эксперты

Александр Литвин Mакроэкономика 12:25, 5.12.2020 Обновлено: 13:41, 5.12.2020

"Газпром" подписал с украинским "Нафтогазом" контракт на транзит газа в Европу из расчетов, что уже в 2020-м будет запущен "Северный поток-2". В результате газопровод заморожен и России придется доплачивать Украине за дополнительную доставку голубого топлива.

Об этом говорится в публикации DW. Так, с "Нафтогазом" подписали контракт на транзит в 2020-м 65 млрд кубометров газа, а уже в 2021-м всего на 40 млрд. "Сэкономленные" 25 млрд кубов должны были поставлять в ЕС с помощью "Северного потока-2". Однако его так и не достроили (и могут вообще не достроить). В результате РФ придется заказывать дополнительный транзит в Украине и отдельно за него платить.

"Планы Кремля провалились, и в следующем году бронирования в 40 миллиардов кубометров не хватит", – пояснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Тариф на дополнительный объем голубого топлива будет выше, поскольку транспортироваться будут сверхконтрактные объемы.

Отметим, строительство газопровода "Северный поток-2" остановили еще в конце 2019-го. Тогда США приняли санкции против всех компаний, которые будут заниматься прокладкой труб для России. Международные предприятии отказались от сотрудничества с российским проектом и "Газпрому" пришлось искать возможность завершить стройку самостоятельно.

Уже в 2021-м США могут принять санкции против страховых и сертификационных компаний, которые захотят работать с "Северным потоком-2". А это значит, что если "Газпром" и сможет сам достроить газопровод, запустить его не удастся.

Проект "Северного потока-2" остановили
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