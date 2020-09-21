Топ-темы:

Фукс, кум Путина и топ-чиновники: вскрыты доказательства масштабных махинаций с участием крупнейших банков

Obozrevatel
Obozrevatel
Mакроэкономика
4,3 т.

  • Крупнейшие мировые банки проводили сомнительные операции на миллиарды долларов

  • Деньги переводили террористам, чиновникам отправляли взятки, а странам и предпринимателям помогали уходить от санкций

  • В скандале замешан и российский предприниматель Павел Фукс

Фукс мог платить за строительство в Москве взятки

Крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали в этом. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.

Материалы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), BuzzFeed News и издания "Важные истории". Как оказалось, подозрительные переводы проводили также и украинские предприниматели. К примеру, скандальный бизнесмен Павел Фукс вместе со своим братом Романом перевели чиновнику из Московской мэрии один миллион долларов. В это время братья занимались строительством в столице РФ.

Подробнее о крупнейшем мировом скандале – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чиновник мэрии "консультировал" Фукса и стал долларовым миллионером

Изучив документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, издание "Важные истории" обнаружило, как известные российские бизнесмены Павел и Роман Фуксы перечисляли огромные суммы чиновнику из мэрии Москвы.

Миллион долларов "за консультации" экс-вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс "Коммерсанту", взять участки его "уговорил" Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского "БТА банка" при строительстве в Москва-сити башни "Евразия".

В схемах замешены крупнейшие мировые банки. Вот что они нарушили:

  • HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством, сообщает ВВС.

  • JP Morgan позволил компании перевести более 1 миллиарда долларов через лондонский счет, не зная, кому он принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать бандиту из списка 10 самых разыскиваемых ФБР (речь идет о возможном боссе российской мафии Семене Могилевиче).

  • Есть доказательства того, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

  • По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобритания, как и Кипр, называется "юрисдикцией повышенного риска". Это из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.

  • Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.

  • Deutsche Bank передавал грязные деньги террористам и наркоторговцам.

  • Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

Родственники Путина и глава кампании Дональда Трампа

В файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Позже его осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, сообщает The Gurdian.

"Король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны. В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании "Военторг" Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в "Военторге" ("внучке" Минобороны) Тейф брал "откаты" с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга.

В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании "Военторг" Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в "Военторге" ("внучке" Минобороны) Тейф брал "откаты" с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга.

Кум Путина получал деньги из Кипра. В октябре 2010 связанная с Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Путина) компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В "Панамском архиве" Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова, сообщают "Важные истории" .

В ходе расследования "Панамского архива" упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время "простили" ему за вознаграждение в 1 доллар. В "Севергрупп" не ответили на вопросы "Важных историй".

Украинцы в схемах

Помимо Павла Фукса, в документах фигурируют имена еще нескольких украинцев. Например, Дмитрия Фирташа. Так, как напоминает ICIJ, в 2014 году американская прокуратура обнародовала акт, в котором он обвинялся в подкупе индийских властей с целью заключения сделки по добыче полезных ископаемых. С конца 2019 года американские новостные агентства сообщали о заявлениях о том, что Фирташ участвовал в попытках президента Трампа раскопать в Украине компромат на его оппонента на переизбрании в 2020 году Джо Байдена.

Все пять крупных банков, включенных в анализ ICIJ – JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC и Bank of New York Mellon – обрабатывали транзакции для компаний, контролируемых Фирташем, как показывают файлы FinCEN.

В 2011-м против Фирташа судилась бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что счета в нью-йоркских офисах JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon использовались в операциях по отмыванию денег, переводя украденные в Украине деньги в США, а затем – после того, как они были очищены – для отправки это обратно в Украину.

Несмотря на обвинения, эти пять банков продолжали обрабатывать транзакции с участием компаний, контролируемых Фирташем, как показывают материалы FinCEN Files.

Кроме того, нашли и "следы" главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева. Группа Activ Solar, занимающаяся солнечной энергетикой, управляемая семьей Клюева, скрылась с сотнями миллионов долларов, которые якобы являлись кредитами от государственных банков. Его активы были переведены в сеть офшорных компаний, контролируемых членами семьи Клюева.

Могут избежать ответственности

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL поясняет: документы банки сами передают в регуляторам. При этом они не являются доказательством правонарушения, это всего лишь "подозрительная операция".

"Я бы сказал, что будет в первую очередь политическая ответственность. А чтобы привлечь к уголовной, нужно, чтобы каждый документ отдельно исследовали правоохранители в своей юрисдикции. А учитывая, что скандал международный, думаю, он, скорее всего, ни чем не закончится, кроме как потери репутации крупных банков и удар по политикам", – рассказывает Плахотник.

Борьба с коррупцией в Украинекоррупция
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook