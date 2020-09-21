Фукс, кум Путина и топ-чиновники: вскрыты доказательства масштабных махинаций с участием крупнейших банков

Крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали в этом. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.

Материалы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), BuzzFeed News и издания "Важные истории". Как оказалось, подозрительные переводы проводили также и украинские предприниматели. К примеру, скандальный бизнесмен Павел Фукс вместе со своим братом Романом перевели чиновнику из Московской мэрии один миллион долларов. В это время братья занимались строительством в столице РФ.

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Чиновник мэрии "консультировал" Фукса и стал долларовым миллионером

Изучив документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, издание "Важные истории" обнаружило, как известные российские бизнесмены Павел и Роман Фуксы перечисляли огромные суммы чиновнику из мэрии Москвы.

Миллион долларов "за консультации" экс-вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс "Коммерсанту", взять участки его "уговорил" Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского "БТА банка" при строительстве в Москва-сити башни "Евразия".

В схемах замешены крупнейшие мировые банки. Вот что они нарушили:

HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством, сообщает ВВС.

JP Morgan позволил компании перевести более 1 миллиарда долларов через лондонский счет, не зная, кому он принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать бандиту из списка 10 самых разыскиваемых ФБР (речь идет о возможном боссе российской мафии Семене Могилевиче).

Есть доказательства того, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций , которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобритания, как и Кипр, называется "юрисдикцией повышенного риска". Это из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank передавал грязные деньги террористам и наркоторговцам.

Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

Родственники Путина и глава кампании Дональда Трампа

В файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Позже его осудили за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, сообщает The Gurdian.

"Король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны. В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании "Военторг" Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в "Военторге" ("внучке" Минобороны) Тейф брал "откаты" с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга.

В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании "Военторг" Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в "Военторге" ("внучке" Минобороны) Тейф брал "откаты" с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга.

Кум Путина получал деньги из Кипра. В октябре 2010 связанная с Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Путина) компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В "Панамском архиве" Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова, сообщают "Важные истории" .

В ходе расследования "Панамского архива" упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время "простили" ему за вознаграждение в 1 доллар. В "Севергрупп" не ответили на вопросы "Важных историй".

Украинцы в схемах

Помимо Павла Фукса, в документах фигурируют имена еще нескольких украинцев. Например, Дмитрия Фирташа. Так, как напоминает ICIJ, в 2014 году американская прокуратура обнародовала акт, в котором он обвинялся в подкупе индийских властей с целью заключения сделки по добыче полезных ископаемых. С конца 2019 года американские новостные агентства сообщали о заявлениях о том, что Фирташ участвовал в попытках президента Трампа раскопать в Украине компромат на его оппонента на переизбрании в 2020 году Джо Байдена.

Все пять крупных банков, включенных в анализ ICIJ – JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC и Bank of New York Mellon – обрабатывали транзакции для компаний, контролируемых Фирташем, как показывают файлы FinCEN.

В 2011-м против Фирташа судилась бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что счета в нью-йоркских офисах JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon использовались в операциях по отмыванию денег, переводя украденные в Украине деньги в США, а затем – после того, как они были очищены – для отправки это обратно в Украину.

Несмотря на обвинения, эти пять банков продолжали обрабатывать транзакции с участием компаний, контролируемых Фирташем, как показывают материалы FinCEN Files.

Кроме того, нашли и "следы" главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева. Группа Activ Solar, занимающаяся солнечной энергетикой, управляемая семьей Клюева, скрылась с сотнями миллионов долларов, которые якобы являлись кредитами от государственных банков. Его активы были переведены в сеть офшорных компаний, контролируемых членами семьи Клюева.

Могут избежать ответственности

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL поясняет: документы банки сами передают в регуляторам. При этом они не являются доказательством правонарушения, это всего лишь "подозрительная операция".

"Я бы сказал, что будет в первую очередь политическая ответственность. А чтобы привлечь к уголовной, нужно, чтобы каждый документ отдельно исследовали правоохранители в своей юрисдикции. А учитывая, что скандал международный, думаю, он, скорее всего, ни чем не закончится, кроме как потери репутации крупных банков и удар по политикам", – рассказывает Плахотник.