Францию ждет масштабное падение экономики – исследование

Экономика Франции может сократиться на 20% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это может стать самым масштабным падением ВВП страны за последние десятилетия.

Об этом со ссылкой на статистическое агенство INSEE сообщает The New York Times. По оценкам INSEE, экономическая активность Франции была на 21% ниже нормального уровня c 11 мая и снизилась на 33% в начале мая.

Ежемесячный опрос INSEE показал, что потребительское доверие продолжало снижаться в мае, опустившись до самого низкого уровня с января 2019 года, когда страна была в тисках антиправительственных протестов.

Обеспокоенность домохозяйств в целом по экономике в мае оставалась на уровне, невиданном с момента начала анализа в 1972 году, в то время как опасения по поводу безработицы были самыми высокими со времени мирового финансового кризиса в 2009 году.

