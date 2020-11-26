ФЛП пообещали по 8 тысяч финпомощи: стало известно, кто именно получит

Карина Бондаренко Mакроэкономика 09:07, 26.11.2020 Обновлено: 09:39, 26.11.2020

Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина из-за эпидемии коронавируса, получат финансовую помощь в приложении "Дія".

Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере восьми тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Помощь получат работники или физическое лицо-предприниматель (ФЛП), если ее работодатель имеет одну из шести категорий классификатора видов экономической деятельности (КВЭД):

  • 47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

  • 55 – Временное размещение

  • 56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

  • 59.14 – Демонстрация кинофильмов

  • 90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

  • 93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха

Отмечается, что одна из шести категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

"Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина. Программа поддержки по инициативе президента Украины принята сегодня (25 ноября) правительством и направлена ​​на рассмотрение в Верховную Раду", – написал Федоров.

Скриншот.
Михаил Федоров в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине электронный паспорт или загранпаспорт разрешили предъявлять в банках с помощью приложения "Дія". Документ украинцы смогут использовать при осуществлении кассовых операций.

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