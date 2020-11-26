ФЛП пообещали по 8 тысяч финпомощи: стало известно, кто именно получит

Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина из-за эпидемии коронавируса, получат финансовую помощь в приложении "Дія".

Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере восьми тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Помощь получат работники или физическое лицо-предприниматель (ФЛП), если ее работодатель имеет одну из шести категорий классификатора видов экономической деятельности (КВЭД):

47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 – Временное размещение

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

59.14 – Демонстрация кинофильмов

90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха

Отмечается, что одна из шести категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

"Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина. Программа поддержки по инициативе президента Украины принята сегодня (25 ноября) правительством и направлена ​​на рассмотрение в Верховную Раду", – написал Федоров.

Скриншот. Михаил Федоров в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине электронный паспорт или загранпаспорт разрешили предъявлять в банках с помощью приложения "Дія". Документ украинцы смогут использовать при осуществлении кассовых операций.