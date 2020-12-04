Марченко заявил, что из бюджета будут финансировать только некоторые расходы

Государственная казначейская служба продолжает осуществлять выплаты, однако финансирует только обоснованные расходы с учетом целевого назначения.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, комментируя ситуацию с финансированием расходов госбюджета, передает "Интерфакс-Украина". Он заверил, что финансовая ситуация в стране контролируемая.

"Казначейство осуществляет выплаты. Но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения), после того как поступают соответствующие платежки", – сказал Марченко.

Вместе с тем он назвал "порочной" практику, когда в конце года распорядители бюджетных денег пытаются спешно использовать накопленные средства. "Эта порочная практика тянется уже годами, и давно пора от нее отказаться... Нужно эффективнее планировать расходы и рационально использовать выделенные бюджетные средства", – подчеркнул министр.

По его данным, на 1 декабря по общему фонду госбюджета распорядители и получатели средств не выполнили плановые показатели января-ноября и не использовали 101 млрд грн. В прошлом году этот показатель составлял 68,4 млрд грн.

Более того, за последние несколько месяцев распорядители средств скорректировали росписи (перераспределяли расходы и делали опрокидывания между программами) на общую сумму более 8 млрд грн.

Однако Марченко заверил, что Минфин никому не позволит бездумно тратить бюджетные средства. "Если в конце года какое-то ведомство решило наверстать план использования средств, чтобы, другими словами, "освоить" их, то у нас точно возникнет вопрос к качеству и целесообразности расходов", – сказал он.

По его данным, на начало декабря на Едином казначейском счете было 19,8 млрд грн. "По казначейскому счету: по состоянию на 1 декабря 2020 на ЕКС есть деньги. Это почти 19,8 млрд грн. Например, в 2018 году на эту же дату было 17,2 млрд грн, в 2016 году – 27,6 млрд грн", – подытожил Марченко.

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