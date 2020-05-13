Европарламент срочно проголосует вопрос о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

Европейский парламент по ускоренной процедуре проведет голосование о предоставлении Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Срочное голосование состоится 15 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Результаты будут объявлены поздним вечером того же дня, голосовать депутаты будут дистанционно.

Если Европарламент одобрит помощь, ее должен будет еще утвердить Совет Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе анонсировали предоставление Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии еще в апреле.

Президент Владимир Зеленский назвал эту помощь "беспрецедентной в такие тяжелые времена".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!