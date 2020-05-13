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14 мая • обновлено в 16:30
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Европарламент срочно проголосует вопрос о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

6.1т
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Европейский парламент по ускоренной процедуре проведет голосование о предоставлении Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

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Срочное голосование состоится 15 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Европарламент срочно проголосует вопрос о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

Результаты будут объявлены поздним вечером того же дня, голосовать депутаты будут дистанционно.

Если Европарламент одобрит помощь, ее должен будет еще утвердить Совет Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе анонсировали предоставление Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии еще в апреле.

Президент Владимир Зеленский назвал эту помощь "беспрецедентной в такие тяжелые времена".

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Европейский парламент Европейский Союз макрофинансовая помощь
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Бородатый хозяин Сцыкуна уже готовит счета в оффшорах.
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1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули, вы з а е б а л и. Какого лешего мои налоги пойдут на поддержку этого нацистского гoвнooбразования? Идите работать! У нас в Латвии и так нищета, почему вместо нас помогают вам?
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3
0
2 из 4 ответов | показать все
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Cтефанова, В Болгарии то же самое, народ разбегается. Но Украине 1.2 лярда помощи наверняка кредитные средства. За МВФ тоже раньше писали Помощь, потом народ просёк, что это никакая не помощь
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2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Cachko Elena, вы великая специалистка по Латвии? Да, в Латвии нищета. Народ бежал, бежит и дальше будет бежать от латвийской нищеты. В 1991 году нас было 2,5 миллиона, осталось 1,5. Рига ещё как-то барахтается, а провинция, особенно Латгалия, просто yмерла
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Экономика Mакроэкономика

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