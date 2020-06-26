Европе грозит серьезная вторая волна коронакризиса – Лагард

Страны Европы, вероятно, прошли тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом возможна серьезная вторая волна.

Об этом сказала в пятницу, 26 июня, глава Европейского центробанка Кристин Лагард, сообщил Reuters.

“Мы, вероятно, прошли низшую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна”, – сказала Лагард.

Согласно базовому сценарию ЕЦБ, после более чем двухмесячного весеннего карантина экономика ЕС может сократиться на 8,7% в 2020 году.

"Авиаиндустрия, индустрия туризма и отелей, индустрия развлечений выйдут из этого процесса восстановления в другой форме, и некоторые из них, вероятно, пострадают непоправимо. Но это также будет трансформация, потому что будут отрасли, которые возникнут из этих изменений", – добавила Лагард.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в I квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%. Как сообщает пресс служба НБУ, главной причиной стали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Украинский ВВП в 2020-м может обрушиться более чем на 8%: конкуренция на рынке труда вырастет, кто-то лишится части зарплаты, а 12,6% вовсе останутся без работы. При этом за те же товары и услуги придется платить на 7% больше. Такой прогноз для Украины составил МВФ.