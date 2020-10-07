Украинцам предлагают платить за машины по-новому: кто сможет покупать по цене, как в ЕС

В Украине ряд "слуг народа" во главе с нардепом Евгением Брагаром зарегистрировали законопроект, который отменяет акциз и другие налоги при растаможке части машин. Кроме того, появляются льготные категории, которые смогут покупать машины по цене, как в ЕС.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №4172. О том, как и для кого могут изменить налоги – читайте в материале.

Что и как предлагают изменить: главные нормы

Новый законопроект "Слуг народа" – еще один вариант решения проблемы "евробляхеров", львиная доля которых до сих пор не растаможила свои автомобили. Если раньше, как уже писал OBOZREVATEL, акциз вовсе предлагали отменить, то теперь хотят сделать это только для тех, кто ввез и не оформил авто до 1 сентября 2020 года. Они смогут не платить акциз, НДС, пенсионный сбор. Правда, при определенных условиях:

если машина ввезена до 1 сентября 2020 года;

если она не старее 28 лет (выпущена после 1 января 1992 года);

стоимость машины не превышает 100 минималок по состоянию на начало года (сейчас 472 300 грн, или около $16,6 тысячи);

в течение пяти лет вы можете без акциза растаможить только одну машину.

Помимо "евробляхеров", особыми условиями смогут воспользоваться и льготные категории. Они освобождаются от всех налогов, если машина стоит до 100 минималок. Это коснется:

авто специального назначения (например, скорые);

машины для армии, служб безопасности;

авто для государственных учреждений для детей (интернаты, дом-малютки и т.д.);

машины участников военных действий, украинцев с инвалидностью и членов их семьи;

многодетные и приемные семьи;

спортивные школы и центры.

Сейчас украинцы платят акциз за авто, который считается по формуле: базовая ставка*коэффициент двигателя*коэффициент возраста автомобиля. Но кроме акциза владельцы должны заплатить еще НДС 20%, таможенный сбор 5-10%, сбор в пенсионный фонд 3-5% и 1,5% военного сбора. В целом сумма получается немаленькая, а для старых авто цена взлетает в разы.

Для примера: за автомобиль 2005 года выпуска, с объемом двигателя 2,2 куб. дм (бензин), которую за границей купили за $5 тыс., придется заплатить $1,45 тыс. НДС, $500 долларов сбора, $1,752 тыс. акциза и еще $218 пенсионного сбора. В сумме авто подорожает с $5 тыс. до $8,7 тыс.

По новым правилам, если машину пригнали до сентября, платить акциз, НДС и пенсионный сбор не придется.

Таможенный адвокат Ольга Николаенко уверена: законопроект носит скорее политический характер и на фоне растущего дефицита Пенсионного фонда принят не будет. Более того, сама норма, согласно которой можно получить льготные условия при ввозе до 1 сентября 2020-го, создает неравные условия.

"Я бы сказала, что сейчас все это движение приобрело скорее политический характер, со своими источниками заработка, со своим электоратом. Поэтому вопрос "евроблях" будет подниматься и дальше, но сейчас перспективы принятия такого законопроекта очень небольшие", – рассказывает OBOZREVATEL адвокат.

Один из авторов законопроекта Святослав Юраш рассказал нам: принял решение поставить свою подпись под документом, так как активно общался с представителями общественности, которые лоббировали указанный документ. Хотя при этом сам законопроект разработал другой парламентарий. OBOZREVATEL обратился во фракцию "Слуга народа" с просьбой предоставить комментарий по указанному законопроекта, однако на момент публикации ответ мы так и не получили.

"Евробляхеров" продолжают штрафовать, а решение уже принято

В Украине ужесточили наказание за авто на еврономерах и в несколько раз снизили акциз еще несколько лет назад. Указанные законопроекты разработала нардеп Нина Южанина, которая тогда возглавляла профильный комитет, а сейчас является его рядовым членом.

"После предыдущего закона 90% владельцев провели таможенные процедуры и поставили свои авто на учет в Украине. 10% владельцев остаются или принципиально несогласными, или сами являются организаторами общественных движений, или же это те, кто не имеет даже документа на право собственности и физически не может пройти все процедуры", – рассказывает OBOZREVATEL член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как отмечает юрист Александр Плахотник, в судебном реестре можно найти десятки решений о наложении штрафов в размере 170 тыс. грн из-за нарушения Таможенного кодекса. К примеру, в прошлом месяце (дело № 33/811/1156/20) Львовский апелляционный суд рассматривал просьбу потерпевшего отменить штраф из-за того, что ввез в страну Peugeot и не растаможил его в течение 10 суток, как того требует закон.

Адвокат пытается доказать, что потерпевший автомобиль не ввозил (просто сидел рядом), а на самом деле его обманули и вынудили на свои документы ввезти чужой автомобиль.

"Если кто-то думает, что можно не растамаживать автомобиль и ждать каких-то особый льгот, он сильно заблуждается. Сейчас вас могут остановить и оштрафовать даже за управление автомобилем, который нарушил таможенные сроки оформления", – поясняет OBOZREVATEL адвокат.