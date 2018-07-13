Начнем с цифр. В стране порядка 6 млн легковых автомобилей, из них 3 млн – устаревшие автомобили. Но в параметрах рынка продажа первичных автомобилей сейчас находится на низком уровне. Меньше 100 тыс автомобилей в год, хотя, например, в 2008-м году было продано около 630 тыс автомобилей. Сейчас рынок по продаже первичных автомобилей постепенно восстанавливается и в большей степени это связано со снижением акцизов на импорт новых автомобилей.

Долгое время в Украине действовало лобби, ориентированное на внутренних производителей, которые внутри страны занимались крупноузловой и мелкоузловой сборкой машин. Но в связи с либерализацией импорта, рынок начал оживать, хоть и остался достаточно закрытым для ввоза вторичных автомобилей.

Ставки акцизов на такой импорт находятся на очень высоком уровне. В целом НДС и 10%-ая растаможка – это весьма низкие показатели, если сравнивать их с европейскими. Датчане переплачивают в 3 раза за новый автомобиль. В Австрии тоже высокие ставки налогов.

Новости ЄвроБЛЯхери

Украина имеет высокие барьеры ввоза вторичных автомобилей. Кроме высокой ставки на акциз, это еще и требование экологической безопасности, требование к автомобилям евро-5. Этот стандарт практически не меняли, поэтому автомобили старше 8-ми лет не могут быть ввезены в страну официально.

Нам действительно нужно идти путем либерализации рынка и обеспечить возможности для украинцев получить доступ к автомобилям, которые они могут себе позволить. Поэтому вопрос снижения ставки акциза на ввоз таких автомобилей и снижение экологических требований до евро-4-евро-3 – было бы правильным ходом со стороны государства.

Теперь что касается евробляхеров и того, что происходило. Я являюсь категорическим противником подобного подхода. Во-первых, это мне сильно напоминает требование вкладчиков банков, которые хотели пересчета своих долларовых кредитов по курсу гривни. В цивилизованной стране не может быть ситуации, при которой одни люди нарушают закон, а потом требуют себе преференции, за которые расплачиваются те, кто закон не нарушал.

Евробляхеры обошли закон и фактически в нарушение требования законодательства, использовали автомобили, которые не были растаможены. Да, можно говорить о том, что растаможка весьма дорогое удовольствие, она значительно увеличивает стоимость автомобиля. Но тем не менее закон есть. Если тебя закон не устраивает, и ты хочешь других условий, ты лоббируешь изменения законодательного поля. Нарушение закона недопустимо, а тем более, нарушение закона и требование его изменения постфактум в ущерб или за счет честных налогоплательщиков. Такой способ давления является недопустимым.

Также недопустимым является чрезмерная либерализация рынка за счет значительной минимизации барьеров, снижение налогов на ввоз автомобилей.

Тем более, что дорожная городская инфраструктура и система парковок не предназначена для такого количества машин. В Киеве порядка 1 млн легковых автомобилей и столичная инфраструктура не выдерживает подобной нагрузки. Должен быть баланс. Подобные действия по либерализации должны быть связаны с введением платных дорог, платы за проезд в центр перегруженных город, возможно даже введение платных мостов. Есть еще и ухудшения экологической ситуации, которая в городах вызывает крайнее опасение. Должны быть инструменты, которые вводят требования со строками отказа от использования устаревших автомобилей.

На внутреннем рынке перепродажа вторичных автомобилей находится на высоком уровне. Вторичный рынок в ближайшее время достигнет показателя в 500 тыс автомобилей в год. Это все говорит о том, что будущее за трейд-ином, за развитием внутреннего спроса и за шеренговыми моделями. Это когда автомобилем владеет не один человек, а группы компаний.