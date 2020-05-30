Это будет страшнейший кризис за 20 лет – Центральный банк Южной Кореи

Центральный банк Южной Кореи снизил процентные ставки до рекордного минимума и предупредил, что пандемия коронавируса станет сильнейшим ударом с 1998 года

Об этом сообщает издание Reuters. Совет управляющих Банка Кореи единогласно принял решение о снижении процентной ставки на четверть процентного пункта до 0,5%, минимума с момента введения нынешней системы в 1999 году.

Центробанк также ухудшил прогноз для экономики на 2020 год и теперь ждет снижения ВВП на 0,2%, тогда как в феврале прогнозировался рост на 2,1%. Сокращение станет сильнейшим с 1998 года – со времен азиатского финансового кризиса.

“Мы планируем активно покупать казначейские облигации для стабилизации рынков в случае повышения волатильности долгосрочной доходности”, – сказал глава регулятора Ли Чжу-Йол на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.