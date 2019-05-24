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"Есть спорные моменты": у Зеленского прояснили судьбу сотрудничества с МВФ

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Украина не намерена отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом. В свою очередь, МВФ имеет ряд вопросов к украинским властям, которые требуют законодательного урегулирования.

Об этом рассказал в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус, комментируя информацию СМИ о якобы отъезде миссии МВФ из Украины.

"МВФ на сегодняшний день продолжает сотрудничество с Украиной, идут соответствующие шаги, переговоры, чтобы это сотрудничество продолжалось. Никто не заявлял о разрыве сотрудничества и невыполнении каких-то пунктов меморандума. Я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться исходя из наших интересов", – подчеркнул представитель президента Зеленского.

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Герус напомнил, что в Украине рост ВВП в первом квартале составил всего 2,2%. По его словам, в таких неблагоприятных экономических условиях Украине будет тяжело без помощи МВФ, поэтому сотрудничество надо продолжать.

"На сегодняшний день есть несколько спорных моментов, но они будут обсуждаться и решаться, есть конструктивный настрой. Мониторинговая миссия интересуется, как у нас проходят реформы, что у нас происходит с борьбой с коррупцией, интересуется, что у нас с ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые требуют законодательного урегулирования. Планируются встречи МВФ в том числе с командой президента", – отметил он.

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Как подчеркнул Герус, представителям МВФ "не очень нравится" отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Ее нужно вернуть. Для этого Верховная Рада должна принять закон", – пояснил он.

У Зеленского прояснили судьбу сотрудничества с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. Около 1,4 млрд долларов Украине предоставили сразу, а остальные средства фонд планирует выделять по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

  • В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия МВФ. Эксперты фонда должны принять решение о готовности страны к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

  • Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что после парламентских выборов Украина может договориться с МВФ о новой программе финансирования или пересмотреть старую.

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Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVМакрофинансовая помощь УкраинеФинансовая помощь Украинетранш МВФ
Персоны
Андрей ГерусВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
МВФкредиттранш
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Продолжается ли сотрудничество Украины и МВФ? Ха-ха-ха! Конечно - продолжается. Куда же еще Украине деваться? Денег-то долги отдавать - нет. И никто не дает. Только перекредитоваться в том же МВФ, набрав еще больше долгов. Селюки всерьез думают, что так будет продолжаться вечно. Хотя, если они имеют в виду вечное обнищание и одичание - вполне возможно.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Проблема Украины и Зеленского в том что сейчас, в конце мая, Украине надо выполнять обязательный платёж по долгам ( 1.4 млрд дол.) , а в сентябре - второй . Общая сумма около 3 млрд. И если МВФ не даст денег, то платить нечем! А там ещё, не дай Бог, Россия с 3 млрд.подтянется! Не может же Лондон вечно тянуть с долгом Украины перед Россией! Короче, бабла нема!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Kuksov Micha, ну тебе то что до этого?? ты в израиле сидишь, а мозги в союзе забыл?? для особо тупорылых это называется ДЕМЕНЦИЯ!! создается впечатление, что этим у вас страдает поголовно вся взрослая часть населения))))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"миссия интересуется,как реформы, что с коррупцией, что с незаконным обогащением."- Да всё нормально, как было так и осталось, а где-то даже лучше.
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