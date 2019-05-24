"Есть спорные моменты": у Зеленского прояснили судьбу сотрудничества с МВФ

Украина не намерена отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом. В свою очередь, МВФ имеет ряд вопросов к украинским властям, которые требуют законодательного урегулирования.

Об этом рассказал в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус, комментируя информацию СМИ о якобы отъезде миссии МВФ из Украины.

"МВФ на сегодняшний день продолжает сотрудничество с Украиной, идут соответствующие шаги, переговоры, чтобы это сотрудничество продолжалось. Никто не заявлял о разрыве сотрудничества и невыполнении каких-то пунктов меморандума. Я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться исходя из наших интересов", – подчеркнул представитель президента Зеленского.

Герус напомнил, что в Украине рост ВВП в первом квартале составил всего 2,2%. По его словам, в таких неблагоприятных экономических условиях Украине будет тяжело без помощи МВФ, поэтому сотрудничество надо продолжать.

"На сегодняшний день есть несколько спорных моментов, но они будут обсуждаться и решаться, есть конструктивный настрой. Мониторинговая миссия интересуется, как у нас проходят реформы, что у нас происходит с борьбой с коррупцией, интересуется, что у нас с ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые требуют законодательного урегулирования. Планируются встречи МВФ в том числе с командой президента", – отметил он.

Как подчеркнул Герус, представителям МВФ "не очень нравится" отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Ее нужно вернуть. Для этого Верховная Рада должна принять закон", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. Около 1,4 млрд долларов Украине предоставили сразу, а остальные средства фонд планирует выделять по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия МВФ. Эксперты фонда должны принять решение о готовности страны к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что после парламентских выборов Украина может договориться с МВФ о новой программе финансирования или пересмотреть старую.

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