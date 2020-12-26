ЕС запретил курятину из Украины из-за вспышки птичьего гриппа: названа причина болезни

Птичий грипп в Украине обнаружен в Николаевской и Киевской областях. В результате ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония полностью ограничили импорт украинской курятины.

Об этом на своей странице Facebook сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая. Причина заболевания по предварительным результатам расследования – дикая перелетная птица.

"Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ – экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от вспышки. Гонконг, Беларусь, Казахстан ограничили экспорт из Николаевской области. Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны", – сообщила Магалецкая.

Украинские власти ведут переговоры с представителями ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования. "Работа ведется в non-stop режиме с поддержкой МИД и соответствующих дипломатических учреждений. После случая в Киевской области работы будет больше", – добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новоматвеевском Новодесского района Николаевской области обнаружили птичий грипп. Опасную болезнь нашли у кур домохозяйств, принадлежащих местным жителям.

Наличие РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5 подтверждено лабораторным анализом отобранных образцов. Село закрыли на карантин. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Новоодесской районной госадминистрации провела заседание, решением которой село определено неблагополучным пунктом.