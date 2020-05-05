ЕС выделит на помощь соседям три миллиарда: больше всего хотят дать Украине
Совет Европейского Союза разрешил выделить три миллиарда евро помощи (дешевые кредиты) странам-соседям для борьбы с последствием экономического кризиса, который вызван распространением коронавируса. Украина может получить 1,2 млрд евро из этой суммы.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС на официальном сайте. Теперь страны должны заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании. Текст должен утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.
Кто и сколько получит:
Албания: 180 млн евро;
Босния и Герцеговина: 250 млн евро;
Грузия: 150 млн евро;
Иордания: 200 млн евро;
Косово: 100 млн евро;
Молдова: 100 млн евро;
Черногория: 60 млн евро;
Северная Македония: 160 млн евро;
Тунис: 600 млн евро;
Украина: 1200 млн евро.
Послы одобрили предложение Комиссии предоставить макрофинансовую помощь в размере до 3 миллиардов евро десяти партнерам по расширению и соседству, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.
"Сейчас, более чем когда-либо, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", – цитирует пресс-служба министра финансов Хорватии Здравко Марич.
Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании, который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Комиссией.
Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.