ЕС выделит на помощь соседям три миллиарда: больше всего хотят дать Украине

Совет Европейского Союза разрешил выделить три миллиарда евро помощи (дешевые кредиты) странам-соседям для борьбы с последствием экономического кризиса, который вызван распространением коронавируса. Украина может получить 1,2 млрд евро из этой суммы.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС на официальном сайте. Теперь страны должны заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании. Текст должен утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

Кто и сколько получит:

Албания: 180 млн евро;

Босния и Герцеговина: 250 млн евро;

Грузия: 150 млн евро;

Иордания: 200 млн евро;

Косово: 100 млн евро;

Молдова: 100 млн евро;

Черногория: 60 млн евро;

Северная Македония: 160 млн евро;

Тунис: 600 млн евро;

Украина: 1200 млн евро.

Послы одобрили предложение Комиссии предоставить макрофинансовую помощь в размере до 3 миллиардов евро десяти партнерам по расширению и соседству, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

"Сейчас, более чем когда-либо, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", – цитирует пресс-служба министра финансов Хорватии Здравко Марич.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании, который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Комиссией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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