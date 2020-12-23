ЕС требует украинский лес: какое на самом деле решение принял арбитраж и что дальше

Украина выиграла первый в истории арбитражный спор с ЕС. Мы доказали, что имеем право запрещать экспорт леса. Некоторые эксперты по-своему трактуют вывод суда. Он состоит всего из двух частей: запрещать экспорт леса можно, мораторий 2005 года законный; мораторий 2015-го нужно переписать, сейчас он действует с нарушениями.

О том, как на украинцах отразится решение и что о нем надо знать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина выиграла Арбитраж, но мораторий все равно придется переписать

Сразу же после принятия решения в Еврокомиссии заявили, что они выиграли спор с Украиной, мол, мораторий на экспорт леса нужно отменить как можно быстрее. При этом в украинском Кабмине озвучили противоположные выводы: запрет законный, но его надо переписать.

Согласно решению Арбитража:

Украина имеет право запрещать экспорт леса;

запрет, который ввели в 2005-м, соответствует международным обязательствам и правам Украины;

запрет, который ввели в 2015-м, не соответствует Соглашению об Ассоциации с ЕС; его нужно просто переписать.

В чем подвох? В законе от 2015 года народные депутаты указали как одну из причин запрета на экспорт – защиту собственного производителя, экономических интересов Украины. Такая формулировка и стала причиной того, что Арбитраж посчитал этот запрет незаконным, но признал правомерность предыдущего ограничения.

То есть, если ввести новый мораторий, в котором вместо защиты экономических интересов прописать как цель сохранение леса и спасение экологии, проблем с запретом не будет.

Украина имеет право вводить запрет на экспорт леса trade.ec.europa.eu

"Арбитраж признал право Украины вводить запрет на экспорт леса. Это главное. Закон от 2015 года нужно переписать в консультации с международными партнерами. Сейчас в нем сделан большой акцент на защите отечественного производителя, поэтому его и признали таким, что не соответствует Соглашению об Ассоциации. У Украины есть широкие возможности для того, чтобы усовершенствовать документ в рамках реформы", – рассказали OBOZREVATEL в Министерстве развития экономики и торговли.

"Лес наш, и это доказано судом... По отношению премьеров к экспорту леса можно сказать, чьи интересы они отстаивали: международных компаний или государства. И если они за международные компании, то, может, им там и работать", – рассказал один из авторов ограничения экс-нардеп Николай Томенко в комментарии OBOZREVATEL.

В ЕС же пытаются защитить собственные компании, которым нужна украинская древесина для изготовления мебели и т.д. К примеру, согласно исследованию Earthsight, изделия, которые продают в IKEA (шведская компания с представительствами по всему миру) сделаны из контрабандного карпатского леса.

Неконтролируемая вырубка может привести к экологической катастрофе. Когда украинские Карпаты вместо достояния превратятся в позор Украины. "Лысеющий" лес можно рассмотреть даже на снимках из космоса.

Что решение значит для Украины:

сроки пересмотра моратория 2015-го зависят от Украины;

не разрешать вывоз определенных пород деревьев для сохранения лесного ресурса можно, но полностью запретить экспорт для "защиты производителя" – нельзя;

нормы нового моратория нужно будет обсуждать с ЕС, чтобы в будущем это не противоречило Соглашению об Ассоциации.

Без моратория обойтись не получится: Украина рискует остаться без лесов

Государственное агентство лесных ресурсов победно рапортует: вырубка леса снижается. При этом реальную ситуацию отследить практически невозможно: лес уничтожают стихийно, его вывозят под видом дров, контрабандой доставляют в страны ЕС.

Как уже писал OBOZREVATEL, нарушения происходят на всех уровнях и часто те, кто должен контролировать вырубку, сами же на ней и зарабатывают. К примеру, жене начальника Львовского областного управления лесного хозяйства Анатолия Дейнеки принадлежит компания "Гринвуд", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами.

Вот всего несколько выводов, которые озвучили британские исследователи Earthsight (они изучали проблему вырубки украинских лесов в течение 18 месяцев):

IKEA продает стулья из бука, который незаконно рубят в украинских Карпатах;

деревья из Украины также используют для изготовления решетчатого кресла Terje и самого продаваемого обеденного кресла Ingolf;

в 2019 году для производства продукции было использовано 21 миллион кубометров бревен; уложенные встык, они семь раз опояшут Землю.

Если в Украине полностью снять мораторий на экспорт леса, древесины может не хватить для украинских производителей, а лес начнет "лысеть" с новыми темпами. По разным оценкам, деревьев при активной вырубке может хватить на 10-30 лет. После – страна фактически останется без своих "легких".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации аудита страны заявил, что только на лесах, развитии собственной деревообрабатывающей промышленности Украина может заработать около 40 млрд грн. При этом внешние кредиты, взятые за все годы независимости, составляют около 42 млрд долларов.

Если не запрещать экспорт сырья и не способствовать развитию собственного производства с добавленной стоимостью, Украина рискует остаться сырьевым придатком развитых стран, который всегда будет нуждаться в дешевых кредитах от ЕС, МВФ и США.